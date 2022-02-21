Rusya'dan üst üste 'savaş' çıkaracak açıklamalar! Sınıra roket attılar, 5 Ukrayna askerini öldürdük

RUSYA- Ukrayna sınırında geriliminde adım adım savaşa gidiliyor. Rusya, savaşa zemin oluşturacak açıklamaları üst üste yaparken, Ukrayna Rusya'yı yalanlıyor. 'Kirli Bayrak' operasyonu yapmakla suçlanan Rusya önce, Rostov kendindeki sınır noktasına Ukrayna tarafından roket atıldığını, karşı ateşle hepsinin imha edildiğini duyurdu. Rusya son dakika olarak sabotaj için sınırı geçen 5 ukrayna askerini öldürdüklerini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna geriliminde işgale zemin hazırlamak için 'Kirli Bayrak' kampanyası yapmakla suçlanan Rusya'dan yeni suçlamalar geldi. Rusya Ukrayna'yı saldırganlıkla suçlayıp şavaş bahanesi yapabileceği haberleri servis etmeyi hızlandırdı. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Kiev askerleri ve ayrılıkçı milisler arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. İşte saat saat Ukrayna-Rusya sınırında yaşananlar...

17:20 Dışişleri Bakanlarının görüşme tarihi belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek" derken, "Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi. Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.

17:00 Putin Güvenlik Konseyi'ni toplayıp tehdit etti

Rusya Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş olağanüstü toplantısını Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde Ukrayna gündemiyle başladı.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sizlerle Donbass’daki gelişmeleri ele almak için toplandık. Toplantımızın amacı, Donbass ile ilgili atılacak adımların belirlenmesi olacak; bunu söylerken, Donesk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin, tanınmak üzere yaptıkları çağrıları da kastediyorum" dedi.

Ukrayna Kırım'ı almak istemek için askeri bir yola başvurabilir

"Burada gerçekleri de anlamak mecburiyetindeyiz." diyen Putin şöyle devam etti: Eğer Rusya bir tehditle karşı karşıya kalırsa: Ukrayna'nın NATO'ya katılması gibi... Bu bizim ülkemize tehdittir. Çünkü NATO'nun beşinci maddesi var. İttifakın tüm üyeleri saldırıya uğrayan üyenin yanında durmak mecburiyetinde. Ama burada kimse Kırım halkının iadesini kabul etmediği için ciddi bir kriz söz konusu. Ukrayna burada bu toprağı almak istemek için askeri bir yola başvurabilir

Görüşme tarihi belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini açıkladı.

Putin'in işaret ettiği 5. madde ne? Kuzey Atlantik Antlaşması Anlaşması'nın beşinci maddesi şöyle: "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

16:54 Pentagon: Rusya Ukrayna'ya bugün saldırabilir

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya bugün saldırabilir, fakat hala diplomasi için zaman var" denildi.

16:50 Ukrayna: Donbas'a saldırmadık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rostov bölgesindeki hadiseye ilişkin Rusya Güney Askeri Komutanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'yı "yalan üreten fabrikasını derhal durdurmaya" çağırdı.

Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcılar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya'nın topraklarını, sınır geçiş noktalarını bombalamadığını ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmediğini belirten Kuleba, ülkesinin bunları planlamadığını da kaydetti.

16:20 Donetsk Havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu

Sputnik'in aktardığına göre, Donetsk Havalimanı’nın bulunduğu bölgede patlama sesleri duyuldu. Havalimanı yakınlarında topçu atışları yapılıyor.

16:00 Ukrayna ordusu araçları imha edildi

İnterfaks Haber Ajansı: Rus ordusu Ukrayna'ya ait araçların Rostov'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15:45 Rusya: Sabotaja gelen 5 Ukrayna askerini öldürdük

Moskova, Rus askerleri ve sınır birliklerinin, Ukrayna tarafından gelen 'sabotaj grubunun' yasa dışı sınır geçişini önlediğini duyurdu. Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ukraynalı sabotaj grubunun 5 mensubu, Rusya sınırını yasadışı yollarla geçtikten sonra çıkan çatışmada öldürüldü."

15:40 Beyaz Sara: Hem diplomasi hem tedbire hazırız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Biden, Rusya'ya karşı hem diplomasi hem de tedbir kullanımına başvurmaya hazır' denildi.

15:35 İngiltere işgal iddiasını yeniledi

Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, 'Ukrayna'da NATO müttefiklerimizle birlikte en kötü senaryo için hazırlıklarımızı hızlandırıyoruz' dedi.

15:15 ABD'den 5 Rus'a yaptırım kararı

Bloomberg, AB dışişleri bakanlarının Kırım seçimleriyle ilgili 5 Rusya vatandaşına yönelik yaptırımları onayladığını duyurdu.

15:07 İsveç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

İsveç, diplomatik personelinin büyük kısmını Ukrayna'dan çekme kararı aldı.

15:00 Fransa: Kriz çok tehlikeli hal aldı

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'daki kriz 'çok tehlikeli' olarak nitelendirildi. Fransa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'daki gerilimi hafifletmek için önerilen zirvede ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile görüşme konusunda karar vermeye çağırdı. Açıklamada 'Bugün bir zirveye doğru ilerlemek mümkün. Şeçim yapmak Başkan Putin'in elinde' denildi.

14:45 Ukrayna'dan 'Barış Gücü' açıklaması

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada 'Donbass'a BM barış gücü konuşlandırılması kararı bize bağlı değil' denildi.

14:42 Lavrov: Batı ülkeleri ortamı geriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın NATO ile Rusya arasında 'aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalıştığının altını çizdi ve bu durumun ortamı gerdiğini belirtti.

14:40 Ukrayna: Birliklerimiz oldukları yerde sabit

Ukrayna Ordusu birliklerinin aynı pozisyonlarında olduğunu ve Donbass'a ilerlemediğini duyurdu.

14:30 DPR: Donbas'ta savaş var ve durum kritik

DPR milis güçlerinden yapılan açıklamada ''Donbass'ta savaş var ve durum kritik' denildi.

13:45 ABD bir kez daha vatandaşlarına 'Ukrayna'dan çıkın' dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı bir kez daha ABD vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Açıklamada 'Rus askeri operasyonları' nedeniyle ticari hava yolculuğunun kısıtlanabileceği belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi

13:40 DPR'de OHAL ilan edildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR),Ukrayna ordusunun 'Donbass'ı istila' planını uygulamaya başladığını iddia etti.

13:24 Ukrayna elektrik santralini vurdu

Donetsk'te bir elektrik santrali ve hastane Ukrayna tarafından yapılan bombardıman sonucu hasar gördü.

13:00 Ukrayna topu sınır tesisini tahrip etti

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'dan ateşlenen bir top mermisi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanılan bir sınır tesisini tahrip etti. FSB tahrip olan tesise ait görüntüleri yayınladı. Açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisine yer verildi. Ukrayna Rusya'nın iddialarını yalanladı. FSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ukrayna topraklarından ateşlenen bir roket, 09:50 sıralarında, Rusya FSB Sınır Muhafız Birimi'nin Rostov kentindeki Ukrayna - Rusya sınırında bulunan kontrol noktasına düştü.' Açıklamada kontrol merkezinin, sınıra 150 metre mesafede olduğu ve düşen roket nedeniyle kontrol noktasının tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Ukrayna’dan o iddiaya yalanlama geldi Ukrayna ordusu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanılan bir sınır tesisini bombaladığını reddederek, bombalama haberlerini "sahte haber" olarak nitelendirdi. Ukraynalı askeri sözcü Pavlo Kovalchuk, "Bu yalan haberleri engelleyemedik, ancak sivillere ve Rostov bölgesindeki bölgelere ateş etmediğimizi her zaman vurguluyoruz" dedi.

12:15 AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi

AB üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

12.35: DPR Başkanı Ukrayna kuvvetlerinin Tank, ve hava gibi ağır silahlar kullandığını açıkladı ve 'İnsanlar ölüyor' dedi.

12:01 Lugansk'ta sirenler çalmaya başladı

Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı milisler arasında çatışmalara sahne olan Lugansk'da sirenler çalıyor.