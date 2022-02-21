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Apartta şüpheli ölüm! Arkadaşları ulaşamayınca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Apartta şüpheli ölüm! Arkadaşları ulaşamayınca...

 ISPARTA'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kutlubey Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Zehra K'den (48) haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, kadını hareketsiz buldu.Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra K'nin cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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