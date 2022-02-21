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Otomobil fiyatına scooter alımı! İBB'nin ödeyeceği miktar şoke etti

Otomobil fiyatına scooter alımı! İBB'nin ödeyeceği miktar şoke etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 adet scooter alımı için çıktığı ihalede kazanan firmaya 1 milyon 697 bin 500 lira ödeyecek. Tanesi 113 bin liraya gelen alım tepkileri de beraberinde getirdi.

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Tasarruf bahanesiyle İstanbullulara hizmet götüren bir çok kalemde kesintiye giden, ulaşım ve su gibi temel ihtiyaçlarda da yaptığı rekor zamlarla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı ihalelerdeki ürünlerin gerçek piyasa değerinden uzak astronomik rakamları tepki çekti.

İBB Satın Alma Müdürlüğü scooter alımı için ihaleye çıktı. İhalede 10 adet kendinden dengeli scooter ile 5 adet elektrikli scooter olmak üzere 15 adet alım yapılacağı duyuruldu. İBB'nin ihaleyi geçen yıl kurulan ve internette ahşaptan peçetelik, ayna, askılık, dolap gibi ürün satışı yapan bir firmaya verdiği ortaya çıktı.

Tanesi 113 bin liraya geliyor

İBB'nin toplamda 1 Milyon 697 bin 500 lira ödeyeceği araçların tanesinin 113 bin liraya mal olması 'otomobil fiyatına scooter' eleştirilerini beraberinde getirdi.

(HABER 7)

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