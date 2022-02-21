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AK Partiden Mustafa Destici'ye seçim barajı yanıtı: Bu mümkün değil

AK Partiden Mustafa Destici'ye seçim barajı yanıtı: Bu mümkün değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bu haliyle kalırsa oy vermem" açıklamasına AK Partiden yanıt geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu mümkün değil" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren siyasi partiler ve seçim kanununda yapılacak değişiklik teklifiyle ilgili, "Bu haliyle kalırsa oy vermem" demişti. 

Destici'nin açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan yanıt geldi. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan Yazıcı, "Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, yüzde 3 olmasını hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil" dedi.

İttifak sisteminde zaten baraj sorunu olmadığını hatırlatan Yazıcı, kanunda değişiklik teklifinin martın ilk haftasında TBMM'ye sunulabileceğini ifade etti.
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