ABD harekete geçiyor! Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesecekler

ABD, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda başlıca Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi gündeme alacak.

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RUSYA ve Ukrayna arasındaki kriz üçüncü ülkelerin ya da toplulukların tavır almasına neden oluyor. Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda uygulamaya konacak

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan 'muhabir banka' ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

Yaptırımlar bankacılık işlemlerini kapsayacak

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.