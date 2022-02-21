Emir Bozan büyük Selçuklu ne zaman öldü, kim öldürdü? Tarihte Emir Bozan kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur hayat veriyor. Peki, Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte, tarihi karakterler araştırılmaya başlandı. Özellikle Emir Bozan karakteri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Emir Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan ya da Alparslan Büyük Selçuklu’daki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Alparslan: Büyük Selçuklu 14.Bölüm Özet

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan’ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan’ın boynuna dayamıştı. Bozan’ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan’ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay’ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca’nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut’u görecek mi? Karaca, Akça’nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay’a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal’ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu’ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen’in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen’e ne söyleyecekler.

Yurdaer Okur kimdir:

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve Sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.