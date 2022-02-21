Saadet Partisinde ittifak krizi çıktı: Tabanımız CHP ile HDP ile bir görülmekten hoşnut değil

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen muhalefet partilerinden biri olan Saadet Partisinde taban, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile birlikte olmak istemiyor. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, üçüncü bir ittifakın kurulması gerektiğini belirtti.

Abone ol

TÜRKİYE'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor. İlk olarak parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen Millet İttifakı önderliğinde 6 partinin 2023 yılındaki seçimlere de birlikte girmesi bekleniyor.

6 muhalefet partisi 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklamaya hazırlanırken Saadet Partisinde ittifak krizi meydana geldi. Saadet Partisi tabanı seçimlere bu ittifakla girilmesinden rahatsız olurken konuyla ilgili Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, açıklamalarda bulundu.

"Tabanımız CHP ile HDP ile bir görülmekten hoşnut değil"

Abdullah Sevim, 6 partili ittifaka karşı çıktığını, parti tabanının da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile birlikte olunmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Partimiz açısından ittifaklar mecbursa 3. bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Yani bizim oluşturacağımız bu 3. ittifakın Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet edeceğini ben düşünüyorum. Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir algılanmaktan, görülmekten hoşnut değil. Bizim bunu Saadet Partili yöneticiler olarak görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.