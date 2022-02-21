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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini Senegal'e önerdi! Ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini Senegal'e önerdi! Ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu’na katıldı. Forumda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin yukarı taşınması için yeni mekanizmaların devreye alınması gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni ekonomi modeline konuşmasında vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımak için yeni mekanizmaları devreye almalıyız. Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Geliştirilecek iş birliği kanalları bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Türkiye'nin kendine özgü bir ekonomi modeli vardır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Bu vesileyle ekonomik ilişkilerimiz ve ortak çalışma alanlarımız genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 1 milyar dolar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Senegal-Türkiye İş Forumu’nun ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Batı Afrika'da kilit öneme sahip olan Senegal ile ilişkilerimizin mükemmel olmasından memnuniyet duyuyorum.

400 milyon dolar olan ticaret hedefimize ulaştık. Şimdi ki hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketleri bugüne kadar Dakar Havalimanı, Dakar Expo Kompleksi gibi projeleri başarıyla tamamladılar.

"Her yıl yüzde 5 büyümeyi başardık"
Türkiye G-20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paratesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz. Son yıllarda karşılaştığımız bir çok badireyi atlattık. Ekonomimizi her yıl en az yüzde 5 büyütmeyi başardık. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde Türkiye olarak büyümeye yol açtık.

Turizmde 34 milyon turist ve 24 buçuk milyar dolar turizm geliri ile kapattık.

Afrika'ya Türkiye ekonomi modeli önerisi
Ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımak için yeni mekanizmaları devreye almalıyız. Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Geliştirilecek iş birliği kanalları bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Türkiye'nin kendine özgü bir ekonomi modeli vardır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Bu vesileyle ekonomik ilişkilerimiz ve ortak çalışma alanlarımız genişleyecektir.

Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 34 buçuk milyar dolara yükselmiştir. Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in kıtanın kalkınmasını da ileri taşımasını arzu ediyoruz. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum."

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