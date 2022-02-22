Maske yasağı kalkıyor! AVM, uçak, tren, otobüs ve sinema gibi yerlerde maske yasağı sürecek

Sağlık Bakanlığı ve Hükümette yapılan toplantılarda Türkiye'nin Mart ayından itibaren normalleşmeye dönmesi tartışılıyor. Yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.