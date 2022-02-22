Maske yasağı kalkıyor! AVM, uçak, tren, otobüs ve sinema gibi yerlerde maske yasağı sürecek
KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte hayatımızın bir parçası olan maskeleri çıkarma zamanı geldi. Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilecek. Açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ancak ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle de 65 yaş üstüne dönük yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığı ve Hükümette yapılan toplantılarda Türkiye'nin Mart ayından itibaren normalleşmeye dönmesi tartışılıyor. Yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.
Açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi.
Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.
İlaçla tedavide yeni dönem
Yetkililer, Türkiye’de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağı görüşünde. Türkiye’de üç firma tarafından üretilmeye başlanan ilacın düşük bir maliyete sağlandığı belirtildi.