Arda Kural kaç yaşında gençliği nasıl hangi dizilerde oynadı?

Arda Kural son hali ile olay oldu yerli Leonardo DiCapro geri döndü dedirtti. İnstagram hesabında son halini paylaşan 41 yaşındaki Arda Kural saç ektirdi, 14 kilo verdi bambaşka biri oldu. Mesleğine küsen, psikolojik sorunlar yaşayan ve sokakta yaşayan Arda Kural eski günlerine döndü. Peki Arda Kural kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Arda Kural evli mi?

Abone ol

Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile popüler olan ve bir döneme damga vuran oyuncu Arda Kural son hali ile şaşırttı, sevenlerine yerli Leonardo DiCapro geri döndü dedirtti. Çok para kaybettim, dostum yokmuş diyerek mesleğine küsen, sokaklarda yatan ve psikolojik tedavi gören Arda Kural şimdi yepyeni görüntüsü ile setlere dönmeye hazır. Saç ektiren, 14 kilo veren Arda Kural ilk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile ekranla tanışmıştı. Şimdilerde eski günlerine geri dönmeye çalışan "Yerli Leonardo DiCapro" lakaplı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf paylaşımı sevenlerini mutlu etti. Peki Arda Kural kimdir, aslen nereli?

Arda Kural kimdir: 12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelen Arda Kural, Yalova doğumludur ve 41 yaşındadır. Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

Ekranlara geri mi dönüyor: Ünlü oyuncu son olarak Nefrin isimi korku filminde rol almıştı. Şimdilerde kendini toparlamaya çalışan ismin, yakın süreçte ekranlara dönebileceği tahmin ediliyor.

Arda Kural hastalığı neydi: Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olan isim oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle beraber Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Sonrasında abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise "Çocuklarımızı korkutuyor" şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu.

Kural, bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere ise "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olay sonrası Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtmişti. Fakat o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşılmış ve annesinin onu her yerde aradığı duyulmuştu