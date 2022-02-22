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Yeni kriz patladı! Çin'den ABD'ye sert uyarı: Tayvan'ı kullanarak...

Yeni kriz patladı! Çin'den ABD'ye sert uyarı: Tayvan'ı kullanarak...

Tüm dünya Rusya-Ukrayna krizine odaklanmışken, Çin'den ABD'ye çok sert bir uyarı geldi. Çin, ABD'nin Tayan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına almaya çalıştığını ve bunun bir çatışmaya dönebileceğini duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelere kilitlenmişken Çin'den flaş bir açıklama geldi. Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı. Söz konusu açıklamada Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğinin altı çizildi.

Görüşmede yanlış sinyaller aldım
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi. Çinli yetkililer daha önce ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak karşı önlemler alacaklarını açıklamış ve Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.

Çin, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor
Tayvan, 1949'daki iç savaşın sona ermesinden bu yana Çin anakarasından bağımsız olarak yönetiliyor. Pekin, adayı Çin topraklarının bir parçası olarak kabul ederken, Tayvan, diğer birçok ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkileri olan özerk bir ülke olduğunu savunuyor.

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