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Domenec Torrent galibiyetin anahtarını açıkladı

Domenec Torrent galibiyetin anahtarını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu maç delilikti. Oyuncular, taraftar ve bizi destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü."

"Bence takımın buna ihtiyaç vardı"
"Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için. Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu."

"Galatasaray öyle oynayamaz"
"Sahada yapmamamız gereken şeyleri yaptık. Bu şekilde oynamayız, arada bunu düzelttik. Stattaki ortamı biliyorsunuz zaten oyunculara sesleniyorduk, en dibimdeki bek bile beni duymuyordu. İkinci yarıyı iyi değerlendirdik, sadece oyuncuları değiştirmemiz değil, sistemi değiştirmemiz bize yardımcı oldu. İlk yarıdan memnun değilim, Galatasaray öyle oynayamaz. İkinci yarıdan memnunum hem değişikliklerden dolayı hem de fiziksel olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Hakem hakkında konuşmayacağım"
"Avrupa'da VAR'ı da getirdik iyice karıştı işaretler. Rakibin ikinci penaltısına karşı çıktım çünkü ayağından sekti sonra eline çarptı. Başka ülkelerde bu penaltı değil çünkü seken top. Türkiye'de kurallar aynı olmayabilir bilmiyorum ama 4. hakeme itirazda bulundum. Hakemlik yapmak çok zor bir iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim."

"Bu soruyu ona sormak lazım"
Arda Turan'ın teknik direktör Fatih Terim'le sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak da Torrent, "İstediği insanla istediği fotoğrafını sosyal medyaya koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için bu maçın önemi daha fazla taraftar, yönetimimiz ve bizim için zor durumdu. Fotoğraf sadece bir anekdottu." dedi.

Torrent, galibiyeti uzun bir aradan sonra forma giyen Omar Elabdellaoui'ye hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

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