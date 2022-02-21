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İstanbul Bahçeşehir TEM otoyolunda feci kaza 2 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bahçeşehir TEM otoyolunda feci kaza 2 ölü 3 yaralı

İSTANBUL TEM otoyolunda bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken trafikte yoğunluk oluştu.

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İSTANBUL TEM otoyolu Bahçeşehir mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada; sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 363 plakalı otomobil önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken itfaiye ekipleri ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıları sıkıştırdıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri de sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

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