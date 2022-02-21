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İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması ve ülkesinin "Kovid-19'la yaşama" planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Salgının bitmediği ve yeni varyantların ortaya çıkması durumunda "acil durum" önlemlerinin yürürlükte kalacağını söyleyen Johnson, "Bugün, Kovid-19'a karşı zafer ilan edebileceğimiz gün değil çünkü bu virüs yok olmuyor ancak son iki yılın tüm çabalarının, nihayet kendimizi korumamızı ve özgürlüklerimizi tam olarak geri getirmemizi sağladığı gün." dedi.

"İngiltere'de kalan tüm kovıd-19 kısıtlamalarını kaldıracağız"
Johnson, 24 Şubat itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun da kaldırılacağını belirterek, "İngiltere'de kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağız." diye konuştu.

"Bir sonraki varyant, Omıcron kadar azaltılmış şiddette olmayabilir"
Hükümetin bilim danışmanı Vallance de salgının bitmediğini ve virüsün gelişmek için alanı olduğunu belirterek, "Bir sonraki varyantın Omicron kadar azaltılmış şiddette olduğunun garantisi yok." açıklamasında bulundu.

Baş tıp görevlisi Whitty de enfeksiyon durumunda kendini tecrit etme yasal zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yine de kendilerini izole etmesi tavsiyesinde bulundu.

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