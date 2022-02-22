ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'nın tanıdığı 2 bölgeyle ticari ilişkilerin yasaklanacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasının ardından dünyadan art arda tepkiler geldi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.'' denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi.

Diğer yaptırımlardan ayrı

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Avrupa Birliği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

"Yaptırımlarla karşılık verilecektir"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Almanya

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'yı kınadığını duyurdu.

İngiltere

İngiliz Başbakan Johnson, Ukrayna'nın yanında olduğunu ve İngiltere'nin yardım teklifini Ukrayna'ya sunacağını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor" dedi.

Letonya

Letonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini ülke olarak tanımasının hemen ardından Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.