Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını açıklaması sonrası Rusya yanlısı ayrılıkçılar sokaklara döküldü.
Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi. Hemen hemen her gfün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.
Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.
Putin'in açıklamaları sonrası Donbass bölgesinde yaşayan ayrılıkçı Ruslar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.