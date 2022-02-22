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Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri

Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını açıklaması sonrası Rusya yanlısı ayrılıkçılar sokaklara döküldü.

Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi. Hemen hemen her gfün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.

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Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri

Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.

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Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri

Putin'in açıklamaları sonrası Donbass bölgesinde yaşayan ayrılıkçı Ruslar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

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Donbass'ta nerede? Rusya lideri Putin'in tanıma kararı sonrası sevinç gösterileri
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