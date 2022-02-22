Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini yarıda kesti ve yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin iyice artması sebebiyle Afrika gezisini yarıda kesme kararı aldı. Gine Bissau ziyaretini iptal eden Erdoğan, sabah saat 07:0 sularında Türkiye'ye dündü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne bir dizi ziyaret için Afrika'ya gitmişti. Ancak Rusya- Ukrayna krizinde yeni gelişmelerin yaşanması sonrası Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesti.

Esenboğa Havalimanı'nda Fuat Oktay karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı, Senegal'den Türkiye'ye döndü. Erdoğan özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan'la birlikte bakanlar ve başkanlar da döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Afrika ziyaretinde Rusya'nın kararını değerlendirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçtiği sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada yaptığı konuşmada Rusya'nın kararının Ukrayna'nın egemenliğinin açık ihlali anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.