BIST 2.038
DOLAR 13,67
EURO 15,47
ALTIN 837,23
HABER /  GÜNCEL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğusundan ayrılmaları istendi

Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğusundan ayrılmaları istendi

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti.

Abone ol

Bakanlıktan, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, acil durumlarda Kiev Büyükelçilinin (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım
ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Domenec Torrent galibiyetin anahtarını açıkladı
Domenec Torrent galibiyetin anahtarını açıkladı
Hatay'da alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
Hatay'da alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
İstanbul Bahçeşehir TEM otoyolunda feci kaza 2 ölü 3 yaralı
İstanbul Bahçeşehir TEM otoyolunda feci kaza 2 ölü 3 yaralı
Elazığ'da 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı
Elazığ'da 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı
Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması: Donbas Rusya'nın parçası
Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması: Donbas Rusya'nın parçası
Türkiye 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
CHP'li İzmir Büyükşehir'den suya yüzde 30 zam
CHP'li İzmir Büyükşehir'den suya yüzde 30 zam
İzmir'de müthiş maç! Galatasaray dört penaltılı maçta Göztepe'yi yıktı
İzmir'de müthiş maç! Galatasaray dört penaltılı maçta Göztepe'yi yıktı