16 şehre Suriyelilerin girişi yasaklandı! İstanbul'da Fatih ve Esenyurt da Suriyelilere kapatıldı

SURİYELİLERİN gettolaşma tehlikesi tartışmalara neden olurken İçişleri Bakanlığı 16 şehri Suriyelilere tamamen kapattı. 16 şehir dışında 52 şehirdeki 800 mahalle de Suriyelilerin oturumuna kapatılırken, İstanbul'da Fatih ve Esenyurt'a artık Suriyeli alınmıyor. Şehrin ya da mahallenin yüzde 25'ini geçen bölgelerdeki Suriyeliler seyreltiliyor...

Abone ol

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili tartışma yeniden alevlenirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gettolar ve yeraltı dünyası oluşmaya başladığını ifade ederek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını ve yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığı seyreltme planıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor. Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor" dedikten sonra yüzde 25’i aşan yerlerde hayata geçirilen uygulamayı şöyle özetledi:

16 il tamamen kapalı! İşte o yabancılara kapalı o iller

- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) her statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

52 ilde 800 mahalle, İstanbul'da Fatih ve Esenyurt da kapalı

- 52 ilde toplam 800 mahalle ile İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri de her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.