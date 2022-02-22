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Göztepe kalecis İrfan Can Eğribayat'a şike suçlaması

Göztepe kalecis İrfan Can Eğribayat'a şike suçlaması

Göztepe-Galatasaray maçı uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu. Tam 4 penaltı ve 5 golün atıldığı karşılaşma sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Göztepe kalecisinin maç içinde yaptığı hataların ardından rakip taraftarlar genç kaleciyi topa tuttu. Şike suçlamasıyla karşı karşıya kalan İrfan Can için yüzlerce tweet atıldı

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Göztepe'nin 3-2 mağlup edilmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı ve taraftarlar kendinden geçti.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'e büyük tepki gösteren Göztepe taraftarı yoğun protestoda bulundu. Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ise sosyal medyada büyük tepki vardı.

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için şike suçlaması yapıldı. Maç içinde yaptığı hataların ardından sosyal medyada gündem olan İrfan Can için yüzlerce tweet atıldı. Büyük tepki gösteren rakip taraftarlar İrfan Can'ın Galatasaraylı olduğunu bile iddia etti.

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