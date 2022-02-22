RTÜK kararları açıkladı! VOA, DW Türkçe ve Euronews için 72 saatlik süre işleme başladı

RTÜK, Amerika'nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili alınan kararları sitesine yükledi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Amerika'nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili alınan kararların RTÜK'ün sitesine yüklendiğini bildirdi. Taşcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK’ün http://amerikaninsesi.com http://dw.com ve http://tr.euronews.com sitelerinin lisan almarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı. RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.





RTÜK'ün sitesindeki kararlarda "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında; İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (İNTERNET-İBYH) yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği, Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, İhtar olunur." denildi.