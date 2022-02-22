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Putin'den Türkiye ve Osmanlı çıkışı

Putin'den Türkiye ve Osmanlı çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasında Türkiye ile ilgili ilgi çekici bir kısım yer aldı. Putin, 18. yüzyılda Karadeniz kıyılarının Türkiye ve Osmanlı'ya karşı kullanıldığını söyledi.

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Rus lider konuşmasının Kırım'la ilgili bölümünde Türkiye'den bahsetti. Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanındığını açıkladığı konuşmasında Türkiye ve Osmanlı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı.  Karadeniz kıyısını Türklerden biz koruduk. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı."

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