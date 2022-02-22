İstanbul'da 'kursa gideceğim' deyip kayıplara karışan genç kız 3 gün sonra bakın nerede bulundu

İSTANBUL Maltepe'de “kursa gideceğim” diyerek evinden çıkan 14 yaşındaki genç kız, bir daha evine dönmeyerek kayıplara karışmıştı. Sosyal medyada bulunması için çağrı yapılan genç kız, üçüncü gününde Beylikdüzü’nde bulundu.

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Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi'nde 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber yaşayan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilay Meşe, okuldan evine gelip bir süre evde oturdu. 14 yaşındaki Meşe, daha sonra “kursum var kursa gideceğim” diyerek evden çıkmıştı. Ve bir daha kendisinden haber alınamadı. İddiaya göre, kurstan çıkan 14 yaşındaki Dilay Meşe, 18 yaşında olan erkek arkadaşı tarafından “Çay içelim, 1 saat sonra geliriz” diyerek alıkoyularak Beylikdüzü’ne kaçırıldı. Sosyal medyada bulunması için çağrı yapılması üzerine korkan erkek arkadaşı, Dilay Meşe’yi Beylikdüzü’ne bırakarak ailesine haber verdi.



14 yaşındaki kızın annesi Dürdane Meşe, “Kızım okuldan eve geldi. Çantayı bıraktı, Tekrar 'anne sınava gidiyorum' dedi. Ve gitti, sınava gidince orada da arkadaşı olan bir çocuk, 'haydi seni çaya götüreyim, 1 saatliğine gezelim, dolaşalım, geri gelelim' demiş. Oradan almış götürmüş. Orada Beylikdüzü’ne Mücahit diye çocuk almış ofisine kilitlemiş bunu. Biz de aradık mesaj attık. Giderken, 'Anne Sıla diye bir arkadaşım var. Onun yanına gideceğim' dedi. Akşam olunca aradım, yok. O çocuğun ağzından bize mesaj atıyor. 'Ben daha gelmeyeceğim. Ben arkadaşımdayım. Sabah okul çıkışı gelirim' diye. Biz de hemen polislere haber verdik. Kızımın kayıp olduğunu internetlere, sosyal medyalara yaydık. Resimlerini çoğalttık. Herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde çocuğum bulundu. Çok şükür çocuğum sağ salim evimize geldi" dedi.







“Ben yandım, kimsenin canı yanmasın”

Anne Meşe, "Kızımızı 3 gün sonra Beylikdüzü’nde bıraktı. Konum at dedik, konum attı. Oraya da yakın olan akrabalarımıza arkadaşlarımıza haber verdik. Çocuğumuzu beklettiler. Gittik, aldık, geldik. Resmen böyle ateşin içine düşmüş gibiydim. Allah kimseye vermesin böyle bir acı. Aileler, çocuklarına dikkat etsinler. Gittiği yeri bilsinler. İzin vermesinler. Ben izin vermedim. Çocuklar da annelerini, babalarını dinlesinler. Gittiği yere izin almadan gitmesinler. Şikayetçi olduk, inşallah cezasını çekecek. Ben yandım, kimsenin canı yanmasın. Kimsenin çocuğuna zarar gelmesin. Adalet yerini bulsun” diye konuştu.