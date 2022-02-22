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Putin imzayı attı rublede 2 yılın en büyük düşüşü yaşandı

Putin imzayı attı rublede 2 yılın en büyük düşüşü yaşandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı atması Rus piyasalarını vurdu. Ruble dolar karşısında 80’i görerek Kasım 2020’den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da sert düştü

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Rus lider Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Rus rublesi dolar karşısında sert düştü. Borsalar da akşam seansında yüzde 18 oranında geriledi.

Ruble yüzde 1 düşüşle 80.5825’ten işlem gördü. Gösterge endeks MOEX yüzde 11 düştü ve Rusya’nın Kırım’ın bağımsızlığını tanıdığı 2014’ten beri en büyük düşüşü kaydetti. Dün de Rus borsaları ve ruble küresel çapta en kötü performans gösteren varlıklar olmuş, ruble günü yüzde 3.1 düşüşle 79.78’de tamamlamıştı.

Rusya’daki satışlar bugün Asya seansına da yansıdı. Bölge borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları düşüşte. Rusya’nın alüminyum devi Rusal hisseleri yüzde 20’nin üzerinde düştü.

Rusya Maliye Bakanlığı finans piyasalarındaki oynaklığı gerekçe göstererek planlanan tahvil ihracının iptal edildiğini duyurdu. Ülkede 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 80 baz puan yükseldi.

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