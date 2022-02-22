Mustafa Kartoğlu yazdı: Emine Hanım negatif ama Omicron yordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 atlatmıştı. Erdoğan, geçen hafta izolasyon sürecini de tamamlamıştı.

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Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu köşesinde, "Emine Hanım negatif ama Omicron yordu" ara başlıklı yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Emine Erdoğan'ın seyahate katılmamasının da gündeme geldiği ifade edildi.

Mustafa Kartoğlu, konuyla ilgili şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'koridor sohbeti'nde Korona/Omicron hastalığını atlatması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten gazetecilere teşekkür etti. Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de hastalığı atlattığını açıklamıştı, ancak seyahate katılmaması nedeniyle onun durumu da soruldu. Erdoğan, 'Negatife döndü, biliyorsunuz. Ama hastalık yorucu oluyor tabii. Bir süre dinlenmesi gerekiyor, o yüzden gelemedi' dedi."