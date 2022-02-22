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Balıkçıların kabusu olmuştu! İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

Balıkçıların kabusu olmuştu! İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan müsilaj Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.

Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

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