FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı Kara Kuvvetleri'nde hala görevdekiler de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında oldukları iddiasıyla 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve adalet teşkilatı içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan 11'i astsubay rütbesinde görevli, 2'si ihraç, 10'u emekli ve 3'ü daha önce ayrılmış toplam 26 mahrem imam tespit edildi.

Başka bir soruşturmada ise adalet teşkilatına sızarak örgütlenen, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu saptanan 50 zanlı belirlendi.

Ankara merkezli 25 ilde 76 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

- 63 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 25 ilde gerçekleştirdiği operasyonda da 43 zanlı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.