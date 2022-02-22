BIST 2.008
DOLAR 13,76
EURO 15,58
ALTIN 839,78
HABER /  EKONOMİ
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Benzine 70 kuruş zam geliyor! Perşembe günü pompaya yansıyacak

Benzine 70 kuruş zam geliyor! Perşembe günü pompaya yansıyacak

RUSYA-Ukrayna savaşı kapıya dayanınca petrol fiyatları adeta uçtu. Bunun üzerine benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren 70 kuruş zam geliyor...

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbask ve Lugansk'ı işgal edeceğini açıklamasının ardından ham petrol fiyatları, son dönemin tarihi rekorlarını kırıyor.  Yaşanan bu gelişme sonrası uzmanlar, kriz bitmezse perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini açıkladı. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı almasını yorumlayan uzmanlar, Kuzey Karadeniz'deki gerilimin en hızlı etkisinin akaryakıtta görüleceğine dikkat çekti. Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de bağlı olarak perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini belirtti.

Petrol fiyatları yarın düşmezse...
Ekonomist Demir, ''Doların yönü yukarı. Bu bir varsayım ama bugün petrol fiyatı bu seviyede kapatıp, yarın da düşmezse perşembe gecesi 70 kuruş benzine zam gelebilir. Gerilim ve fiyat gevşerse bu durum değişir. Gerilimin en hızlı etkisini akaryakıtta görmüş oluruz.'' ifadelerini kullandı.

Gerilim Türkiye'ye zam olarak yansıyacak
Ukrayna gerilimini yorulmayan Karar yazarı ekonomist İbrahim Kahveci ise, ''Gerilim Türkiye'ye yeni bir pahalılık dalgası olarak yansıyacak. Mevcut Rusya-Ukrayna krizi benzin fiyatlarına zam getirecek'' şeklinde yorumladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yatırım danışmanı Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Bir ay yapmayın görün bakın ne olacak
Yatırım danışmanı Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Bir ay yapmayın görün bakın ne olacak
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Aziz Sancar hesabını gerçek sandılar! Arap - Türk paylaşımı yüzünden linç edildi
Aziz Sancar hesabını gerçek sandılar! Arap - Türk paylaşımı yüzünden linç edildi
İzmir'de suya yüzde 30 zam yapıldı! İzmir'de zamlı su fiyatı 1 Mart'tan itibaren geçerli
İzmir'de suya yüzde 30 zam yapıldı! İzmir'de zamlı su fiyatı 1 Mart'tan itibaren geçerli
Fiat Fiorino yenilenerek satışa sunuldu maksimum konfor teknoloji ve ekonomi
Fiat Fiorino yenilenerek satışa sunuldu maksimum konfor teknoloji ve ekonomi
Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı
Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı
İkinci kez koronavirüse yakalandı!
İkinci kez koronavirüse yakalandı!
Gaziantep'te Asiye Ateş’in pitbull saldırısına uğramasına ilişkin davada 4 tahliye
Gaziantep'te Asiye Ateş’in pitbull saldırısına uğramasına ilişkin davada 4 tahliye
Kilosu 350 TL'ye satılıyor! Hava soğudu talep attı: Herkes daha fazla para kazanmak istiyor
Kilosu 350 TL'ye satılıyor! Hava soğudu talep attı: Herkes daha fazla para kazanmak istiyor
Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kaç lira? A101, Bim ve ŞOK'ta 130 lira
Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kaç lira? A101, Bim ve ŞOK'ta 130 lira