22 Şubat gram altın 840 lirayı aştı! Savaş fiyatlanması başladı mı? İslam Memiş açıkladı yükseliş sürecek mi?
22 Şubat 2022 Rusya-Ukrayna arasındaki olası savaş gerilimi nedeniyle altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın 840 lirayı aştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş de "Savaş fiyatlaması başlıyor mu?" sorusunun yanıtını verdi yatırımcıyı uyardı.
Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar nedeniyle fiyatlar tırmanmaya devam ediyor.
22 Şubat altın fiyatları
22 Şubat gram altın 840,06, çeyrek altın 1.387,00, yarım altın 2.775,00, cumhuriyet altını 5.531,00 liradan alıcı buluyor.
"Savaş çanları çalmaya başladı. Fiilen savaş yok ama Putin'in açıklaması ile piyasaların gerildiğini piyasaların savaşlama fiyatlaması yaptığını gözlemliyoruz." diyen Memiş şöyle devam etti:
-Özellikle savaş fiyatlaması ile birlikte Mart ayında FED'in faiz kararı olacak. Dolar kurunun şöyle bir avantajı var aslında geri çekilmeler yaşanırsa dolar TL kurundaki geri çekilmenin alım fırsatı vereceğini düşünüyorum.