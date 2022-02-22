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Yatırım danışmanı Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Bir ay yapmayın görün bakın ne olacak

Yatırım danışmanı Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Bir ay yapmayın görün bakın ne olacak

Altın ve dolar konusundaki tahminleri ile tanınan Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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 Yatırım Danışmanı Mert Başaran, kredi kartları konusunda vatandaşları uyardı. Mert Başaran yaptığı açıklamada, "1 ay kredi kartı kullanmadan nakit harcamayı deneyin, harcamalarınız %20 azalacak deneyin görün..." dedi. Başaran açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

 Kredi kartı kullanımı azalsa ne güzel olurdu. Düşünsenize kredi kartı olmasa kim 1 yıl ödeyeceği tatile, telefona bu kadar saçma para verebilirdi. Adamlar o kadar zeki ki 1 ay sonra ödemenizi kabul ederek %1 faizden kaybediyorlar ama bu sayede sizin tüketimizin, nakit para kullanımına göre çok artacağını biliyorlar ve bu %1 kaybın kat kat fazlasını kazanıyorlar.

Tamamen psikolojimizi bilip ona göre bunu çıkardılar. Bu sayede artık herkes 1 ay sonraki ay gelecek borcun kölesi!

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