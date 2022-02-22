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Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Merchet Ukrayna için acı gerçeği açıkladı

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Merchet Ukrayna için acı gerçeği açıkladı

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıması kararını değerlendirirken “Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek.” dedi.

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Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi.

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım’ın 2014’te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğunu aktardı.

"Batı, Ukrayna için risk almayacak"
Merchet, “Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek.” ifadesini kullandı.

Putin’in Ukrayna’ya dair kararını “Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe.” şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali’den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

Merchet, Fransa’da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti.

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