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Bir hafta önce Covid'i atlatmış! Ailesi odasında bu halde buldu

Bir hafta önce Covid'i atlatmış! Ailesi odasında bu halde buldu

BURSA'da bir hafta önce Covid-19 hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, sabah saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Covid-19 hastalığından kurtulan 39 yaşındaki Nihal Arslan bu sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Ölümden şüphelenen aile durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirlerken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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