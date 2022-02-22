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Dua eden asker Can Ataklı'yı rahatsız etti askerin cezalandırılmasını istedi

Dua eden asker Can Ataklı'yı rahatsız etti askerin cezalandırılmasını istedi

Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız olan yazar Can Ataklı, "Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak" dedi.

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Hafta sonu bir teğmenin askeri bir salonda kürsüye çıkıp dua ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu görüntüyü hazmedemeyen Cumhuriyet gazetesi durumu “Teğmenden Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde önce tekmil sonra dua Görüntülerin mezuniyet törenine ait olduğu ileri sürüldü.” şeklinde haberleştirdi.  

Gazeteci Can Ataklı ise bugünkü köşe yazısında TSK’dan gelen açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık “Bu teğmenle ilgili işlem yapılacak mı?” sorusuna ise “Emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor” cevabını vermiş. Niye bu kadar korkak davranıyorlar anlamıyorum. Nedir bu emir ve talimatlar acaba, açıklaması pek mi zor? Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak. Üniforması üzerine taktığı sarığı ve giydiği cüppesi ile camiye giden tarikatçı generaline dokundu mu ki bu teğmene dokunsun."

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