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Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer'in vefat ettiğini duyurdu.

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Kulübün internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer'e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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