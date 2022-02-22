Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'nun 28 Şubat ve başörtüsü iddiasına çok sert tepki
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda Ahmet Davutoğlu'nun kendisiyle ilgili 28 Şubat iddialarına sert yanıt verdi. 'Serok Ahmet' diyerek Davutoğlu'na seslenen Bahçeli 28 Şubat'ta kendisinin Başbakan Yardımcısı olduğunu ispata davet etti veAbone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "28 Şubat'ın Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'dir" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu'nu ispata çağıran Bahçeli kendisinin göreve geldiği yılın 1999, 28 Şubat'ın ise 1997 olduğunu hatırlattı. Bahçeli şunları söyledi:
Serok Ahmet'in akıl sağlıyığla ilgili ciddi endişeler taşıdığımı söylüyorum. Yazık olacak Serok'a. Serok demişki, Türkmen diyarıdır. Yuvarlak masa gelenektir. Burasının Türkmen diyarı olduğu doğrudur, ama Serok'un bu diyardan bağı kopalı çok olur. Serok Ahmet iftirayı dile getirmiş "28 Şubattan son bahsetmesi gereken Bahçeli 28 Şubat'ın başbakan yardımcısı Bahçeli'dir" demiştir. Benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin önde gidenisin. Müflisliğin en zirve ismi olarak anılacaksın. MHP, 18 Nisan 1997 seçiminden başarıyla çıkmıştır 28 Mayıs 1999 koalisyon hükümetine katılmıştır. 28 Şubat postmodern darbesi 1997'de yapılmıştır."
Ahmet Davutoğlu ne demişti?
28 Şubat tarihli toplantısı için “Zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Davutoğlu 28 Şubat iddiasıyla yanıt vererek şunları söylemişti:
“Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli’dir. Çünkü, 28 Şubat’ın Başbakan Yardımcısıdır. 28 Şubat’ta başörtüsü yasağını TBMM’de kim meşru kıldı? Başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendiyi, baskı uygulayarak başını açtırıp Meclis’e kim soktu? Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat’tan nasıl bahsediyor?”