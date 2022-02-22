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MHP

MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak 6'nın tersi 9 hesabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı konuşmasına Ukrayna Rusya krizinden girdi, Münih'te Güvenlik Konseyi zirvesine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bahçeli'nin gündeminde Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı da vardı.

Tarkan'dan Zillet'in Tarzan'ı çıkarılamaz diyen Bahçeli "Elbette geçecek, zillet geçecek, salgın geçecek, terör geçecek, sorunlar bitecek, buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirince 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Altıyı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır sorunların geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın açık ara önde geçeceğini simgesidir. Nitekim, çoğu gitmiş azı kalmıştır. " dedi.

Bahçeli devamında şunları söyledi:

Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar üşüşmüştür. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yaygın ağız şivesi ile söylüyor. Elbette geçecek, zillet geçecek, salgın geçecek, terör geçecek, sorunlar bitecek, buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirince 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Altıyı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır sorunların geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın açık ara önde geçeceğini simgesidir. Nitekim, çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Covid'i kastettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kastettin. Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar İktidar şarkıyla kurulmadı bir şarkı ile yıkılmaz. Tarkan şarkısını beka meselesine bağlayacağımı bekleyenler şimdi dağılabilirler.

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