BIST 2.046
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 830,57
YEREL

Adıyaman'da maç sonrası yeşil saha karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde oynanan Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor maçı sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Yeşil sahada çıkan kavgada yaralanan ve fenalık geçirenler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 12. Hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumunda Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor arasında maç oynandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği maç 1-1 beraber bitti. Maç sonrası her iki takımın oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kulüp yöneticilerinin de kavgaya dahil olmasıyla yeşil saha savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada yaralanan 1 kişi ile fenalaşan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
Yok artık ekranda Yeliz Yeşilmen'i hipnoza soktular: Gerdek gecesi yaşamadım!
Yok artık ekranda Yeliz Yeşilmen'i hipnoza soktular: Gerdek gecesi yaşamadım!
Adana'da okulda büyük panik! Klimanın patlaması sonrası yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
Adana'da okulda büyük panik! Klimanın patlaması sonrası yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
Cüneyt Özdemir: 'Geççek de geççek! Tarkan sen de tadacaksın FETÖ'cü ilan edilmeyi'
Cüneyt Özdemir: 'Geççek de geççek! Tarkan sen de tadacaksın FETÖ'cü ilan edilmeyi'
Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı
Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı
Trabzon'u şampiyonluk heyecanı sardı! Trafik lambaları 'O Sene, Bu Sene' diyor
Trabzon'u şampiyonluk heyecanı sardı! Trafik lambaları 'O Sene, Bu Sene' diyor
Gülabi Aksu işe dönsün! Migros'un başkanı Ömer Özgür Tort'tan anlaşma açıklaması
Gülabi Aksu işe dönsün! Migros'un başkanı Ömer Özgür Tort'tan anlaşma açıklaması
'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!
'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü
İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü! Korkunç görüntüler
İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü! Korkunç görüntüler