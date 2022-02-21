Cüneyt Özdemir: 'Geççek de geççek! Tarkan sen de tadacaksın FETÖ'cü ilan edilmeyi'

Tarkan'ın Geççek şarkısı üzerinden koparılan fırtınaya Cüneyt Özdemir'den 'tımarhaneye döndük' yorumu geldi. Cüneyt Özdemir Youtube hesabından yaptığı canlı yayında 'Tarkan'ı ve Geççek' çılgınlığını yorumladı.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı üzerinden ortaya atılan komplo teorileri, Cüneyt Özdemir'in diline düştü. Televizyon ekranlarında Rusya - Ukrayna krizi yerine 'Geççek' tartışmasının tartışılmasına şaşıran Cüneyt Özdemir, 'tam bir deliler evi tımarhaneyiz' dedi. İşte Cüneyt Özdemir'in Tarkan tartışmalarına getirdiği yorum:

-Açıyorum haber kanallarını Rusya Ukrayna arıyorum, tüm haber kanallarında herkes Tarkan 'Geççek' şarkısını konuşuyor. Tartışmalara doyamıyorlar. Komplo teorileri; Bu Tarkan zaten FETÖ'cü, bu Tarkan teröriste kadar işler gidiyor. Ben demiştim. Bak işte dediğim her şey çıkıyor. Aramıza hoşgeldin Tarkan, sen de tadacaksın FETÖ'cü ilan edilmeyi, terörist ilan edilmeyi, herkes tadacak. Burası Türkiye abi 5 dk. değişir işler.

-Tarkan bir şarkı yapmış, altı üstü bir şarkı, manyak mısınız neyi tartışıyorsunuz saatlerce. Niye üzerinize alınıyorsunuz. Herkes üzerine alınıyor. Muhalifler üzerine alınıyor 'Geççek de geççek'... Öbürleri üzerine alınıyor "geçmiyecek, geçmiyecek...'

-Saçmalıklardan saçmalık beğenin. Profesörler mi dersiniz, siyasetçiler mi dersiniz, milletvekilleri mi dersiniz... Oturmuşlar stüdyoya geççek şarkısı aslında hangi siyasi kodları veriyor... Tam bir deliler evi tımarhanedeyiz yani...

-Tarkan diyor ki pandemiden dolayı 1 yıl önce ruh halim iyi değildi bunu yazdım. Hayır... Sen onu yazmadın sen bize yalan söylüyorsun. Ama her iki taraf da söylüyor. Muhalifler diyor ki 'yalan söylüyorsun sen bunu bizim için yazdın. Tarkan diyor ki 'hayır kardeşim ben bunu pandemi için yazdım'.