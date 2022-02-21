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Trabzon'u şampiyonluk heyecanı sardı! Trafik lambaları 'O Sene, Bu Sene' diyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, şehri şampiyonluk havası sardı. En yakın rakibi Konyaspor ile aradaki puan farkını yükselten Trabzon'da Faroz civarında bulunan trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı.

Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, hedefi olan şampiyonluğa adım adım yaklaşırken şehirde ise coşku erken başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi sonrasında Trabzon’da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi. İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Şehrimiz uzunca bir sene sonra şampiyonluğa yeniden hazırlanıyor. Bu coşkuyu her köşesinde, her sokağında, her caddesinde görmek mümkün Trabzon’un. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi bu şampiyonluğu en iyi şekilde, barış ve huzur içerisinde ama çok coşkulu kutlamak üzere gereken hazırlıklara başladık. Bir taraftan bayraklarımızın siparişini verdik, önümüzdeki haftalarda gelecekler. Bir taraftan çeşitli ışıklandırma, süslemelere hazırlanıyoruz. Bir taraftan da dün biraz biraz ortaya çıkan ama yarından sonra bütün ışıklarda uygulamasını göreceğiz trafik lambalarındaki o sene bu sene ve kupa görseli çok ilgi çekti. Şehrimizde bütün ışıklarımızı ona çevireceğiz ve son maçımıza kadar böyle devam edeceğiz.”

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