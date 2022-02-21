Yok artık ekranda Yeliz Yeşilmen'i hipnoza soktular: Gerdek gecesi yaşamadım!

TV100'de yayınlanan Barış Muslu ile Beyin Dedektifi programında katılan Yeliz Yeşilmen yayında hipnoza sokuldu. 16 yaşında ailesinin evlenmesi için Almanya'ya gönderdiğini, gerdek gecesi bile yaşamadığını söyledi ve ağlama krizine girdi.

TV100'de yayınlanan Barış Muslu ile Beyin Dedektifi programına konuk olarak ilk evliliğini 16 yaşında yaptığını ifade eden Yeliz Yeşilmen, yayında hipnoza sokuldu ve gözyaşları içerisinde 16 yaşında iken geçirdiği 'gerdek' travmasını anlattı. Henüz 16 yaşındayken babasının isteğiyle hiç tanımadığı bir aileye gelin gittiğini anlatan Yeliz Yeşilmen "16 yaşında babamın istediği biriyle evlenip Almanya'ya gittim. Gerdek gecesi olamadı. Bir karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" dedi.

Ünlü oyuncu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



'Güzelliğimin kurbanı oldum' dedi... Babası "korkusundan" evlendirmek istemiş

Henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini babasının isteğiyle görücü usulü yaptığını belirten Yeşilmen, "Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, 3 gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti" şeklinde konuştu.





'Karı-koca ilişkisi olmadı, gerdek gecesi yaşamadım!'

Evlendiği kişiyle karı-kocalık hayatının olmadığını ifade eden Yeşilmen, "Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, 'iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim' dedi. Evlenip Almanya'ya gittim. Gerdek gecesi olamadı. Bir karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" dedi.





'Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum'

Almanya'da da çok zor günler yaşadığına dikkat çeken Yeşilmen, şöyle devam etti: "Orada da çok zor günler yaşadım. Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üflüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü."