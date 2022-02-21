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Adana'da okulda büyük panik! Klimanın patlaması sonrası yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi

ADANA’da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Şehit İdris Güler Ortaokulunda öğrenciler dersteyken ikinci katın klima ünitesi birden patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce öğrenciler hemen sınıflardan tahliye edildi.

Bu arada itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sınıflarda maddi hasar meydana geldi.


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