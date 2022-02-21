AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk canlı yayınında Türkiye'deki hayat pahalılğının nedenlerini anlatırken, "Fransa’da 150 euro’ya yapılan alışveriş yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro’ya yapılabilmektedir" dedi. Kübra Par, "O hesap öyle olmaz" diye ısrara etse de Akbaşoğlu, "orada yaşayan akrabalarımdan aldığım bilgi" diyerek ısrar etti.

AK Parti Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk’te Kübra Par’ın Açık ve Net programına konuk oldu. Akbaşoğlu, Türkiye’de yaşanan enflasyonun dünya genelinde de olduğunu anlatmak dünya ülkelerinden örnekler verdi. Fransa'da enflasyonun yüzde 7 arttığını söyleyen Akbaşoğlu, daha önce 150 euro’ya yapılan alışverişin 750-800 euro’ya yapılabildiğini ifade etti.

Akbaşoğlu, "Türkiye’de yaşadığımız Avrupa ile Amerika ile kıyas etmek gerektiğini sonuç itibariyle Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında, yani yüzde 1’ler dolayındayken altı yedi kat artış oldu’’ dedi.

Kübra Par, “Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz” sözleriyle araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par "Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor, o yüzden uyarmak istedim. Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir” dedi ama dinletemedi. Akbaşoğlu ısrar etti ve, "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız." dedi.



