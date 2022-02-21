Meral Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli ilçesi ve Mersin merkez ziyaretinin ardından Tarsus'a geldi. Burada esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra Küçük Minare Meydanı'nda halka hitap etti.

Her gelen genel başkanın sorunların çözümü için söz verdiğini dile getiren Akşener, "Atanamayan öğretmenler için, EYT'liler için, çiftçi için herkes söz verdi; unutuldu gitti. Biz değiştiremeye geliyoruz. Bu harami düzeni sandıkta helal oylarınızla değiştireceğiz" dedi.