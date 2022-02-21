Önüne gelen her şeyi tokatlıyor! Mustafa Sarıgül'ün son kurbanı tüp oldu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün TikTok videoları tıklanma rekorları kırıyor. Sarıgül'ün tepki gösterirken sürekli bir yerlere tokat atması ise gündemden düşmüyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gençlerin dikkatini çekmeyi başardı. TDP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüp tokatladı. Mustafa Sarıgül bu videolarla sadece gençlerin değil kamuoyunun da dikkatini çekince binlerce izlenme oranlarına ulaştı.



Özellikle son videolarında ekonomik krize dikkat çeken TDP liderinin bir hareketi dikkatlerden kaçmadı. Krize ve vatandaşın yoksulluğuna sinirlenen Mustafa Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya hatta il başkanlarını tokatlaması videoların izlenme oranlarını artıran en önemli faktör olarak görüldü. Sarıgül'ün tokat vurduğu videolar izleyenleri güldürdü.