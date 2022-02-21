BIST 2.045
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 831,18
POLİTİKA

Önüne gelen her şeyi tokatlıyor! Mustafa Sarıgül'ün son kurbanı tüp oldu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün TikTok videoları tıklanma rekorları kırıyor. Sarıgül'ün tepki gösterirken sürekli bir yerlere tokat atması ise gündemden düşmüyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gençlerin dikkatini çekmeyi başardı. TDP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüp tokatladı.  Mustafa Sarıgül bu videolarla sadece gençlerin değil kamuoyunun da dikkatini çekince binlerce izlenme oranlarına ulaştı. 

Özellikle son videolarında ekonomik krize dikkat çeken TDP liderinin bir hareketi dikkatlerden kaçmadı.  Krize ve vatandaşın yoksulluğuna sinirlenen Mustafa Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya hatta il başkanlarını tokatlaması videoların izlenme oranlarını artıran en önemli faktör olarak görüldü. Sarıgül'ün tokat vurduğu videolar izleyenleri güldürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adıyaman'da maç sonrası yeşil saha karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Adıyaman'da maç sonrası yeşil saha karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
Adana'da okulda büyük panik! Klimanın patlaması sonrası yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
Adana'da okulda büyük panik! Klimanın patlaması sonrası yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
Meral Akşener "Bu milletin gerçekleriyle yüzleşin" dedi videoyu paylaştı
Meral Akşener "Bu milletin gerçekleriyle yüzleşin" dedi videoyu paylaştı
Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı
Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı
Trabzon'u şampiyonluk heyecanı sardı! Trafik lambaları 'O Sene, Bu Sene' diyor
Trabzon'u şampiyonluk heyecanı sardı! Trafik lambaları 'O Sene, Bu Sene' diyor
Gülabi Aksu işe dönsün! Migros'un başkanı Ömer Özgür Tort'tan anlaşma açıklaması
Gülabi Aksu işe dönsün! Migros'un başkanı Ömer Özgür Tort'tan anlaşma açıklaması
'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!
'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü