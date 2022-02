Meral Akşener'den dert yanıp ağlayan kız öğrenciye: 'Bu yaşta ağlıyorsun kızım… Yuh olsun bize be!'

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile üniversiteye hazırlanan iki genç kız öğrenci arasında duygu dolu anlar yaşandı. Cemre adlı genç kız "Tek derdimiz, geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok" dedikten sonra gözyaşı döktü. Kıza sarılan Akşener, "Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be..." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’deki ziyaretlerini Akdeniz ilçesinde sürdürdü. Ziyaret sırasında iki genç kız, Akşener’in yanına gelerek, “Z kuşağının size söylemek istediklerinin hepsini söylemek istiyoruz” dedi. Akşener’den olumlu yanıt alan gençlerden birisi, gözleri dolarak şöyle konuştu:

'Kitap fiyatlarına sürekli zam geliyor'

– Sınav ücretlerini duymuşsunuzdur. Her sene 20-30 TL zam yapıyorlar. Bazılarımızın ailesi bunu karşılayabilirken bazılarımız kendi karşılamak zorunda kalıyor. Kitap fiyatlarına 10 dakikada bir zam yapıyorlar ve bizim her kaynağı görmemiz lazım. Çünkü ÖSYM’nin başında kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Olimpiyat sorularıyla hepimizi aynı kefeye koymaya çalışıyorlar…

Dersaneye giriş çıkışta bir şey alamaz olduk

– Sadece eğitim sorunu da değil, ekonomik açıdan da bu durumdayız. Artık derhaneye giriş çıkışlarda hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı. Esnafa da hiçbir şey söyleyemiyoruz, onlar da pahalıya alıyorlar.

Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz

– Tek derdimiz, geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok.

Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be...

Ailesinin ne iş yaptığını soran Akşener'e kız öğrenci, "Babam işçi" cevabı verip yaşadıkların anlatırken ağlamaya başladı. Akşener, ağlayan kıza sarıldı, isminin Cemre olduğunu öğrendi, “Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım… Yuh olsun bize be…” dedi.

Yaşıtlarımız ülke ülke geziyor biz şehir bile değiştiremiyoruz

Diğer öğrenci ise, “Sürekli günümüzü nasıl geçireceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Bir aktiviteden sürekli mahrum kalıyoruz. Bizim şu anda birkaç ülkeyi dolaşmamız gerekirken, yabancı ülkelerdeki yaşıtlarımız birkaç ülke gezerken biz şehirden şehre bile gidemiyoruz. Bunun için de çözüm istiyoruz. Geleceği düşünmekten çok sıkıldık ve yorulduk” sözleriyle yaşadığı sorunları dile getirdi.

'Hiç merak etmeyin, #AzKaldı' notuyla paylaştı

Meral Akşener o kız öğrencilerle yaptığı sohbetin videosunu, "Cemre kızımızın gencecik yaşında içini kemiren, gözlerini dolduran bu sorunları, kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyeceğim. Gençlerimizin bugünüyle, yarınıyla, psikolojisiyle ve duygularıyla oynayanların devrinin bitmesine; Hiç merak etmeyin, #AzKaldı" notuyla Twitter hesabından paylaştı.