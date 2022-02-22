BIST 2.038
DOLAR 13,67
EURO 15,47
ALTIN 837,14
MEDYA

Aşk Mantık İntikam 34. bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 25 Şubat 2022 Cuma akşamı FOX'ta...

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aziz 15. bölüm fragmanı
Aziz 15. bölüm fragmanı
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm fragmanı
Meral Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
Meral Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım Gemlik tesislerinde son durum
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım Gemlik tesislerinde son durum
Önüne gelen her şeyi tokatlıyor! Mustafa Sarıgül'ün son kurbanı tüp oldu
Önüne gelen her şeyi tokatlıyor! Mustafa Sarıgül'ün son kurbanı tüp oldu
Adıyaman'da maç sonrası yeşil saha karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Adıyaman'da maç sonrası yeşil saha karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
Trabzon'da fıkra gibi olay! 'Öfke kontrolü eğitimi' sırasında kavga çıktı
Yok artık ekranda Yeliz Yeşilmen'i hipnoza soktular: Gerdek gecesi yaşamadım!
Yok artık ekranda Yeliz Yeşilmen'i hipnoza soktular: Gerdek gecesi yaşamadım!
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?