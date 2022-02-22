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Dün 482 bugün de 225 evde karantina! Adıyaman'da vakalar artıyor

Dün 482 bugün de 225 evde karantina! Adıyaman'da vakalar artıyor

ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artıyor. Dün 482 evde karantina uygulaması başlatılmıştı. Valilik yeni kararı duyurdu.

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Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 225 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 225 ev karantinaya alındı.

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