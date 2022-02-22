Dün 482 bugün de 225 evde karantina! Adıyaman'da vakalar artıyor
ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artıyor. Dün 482 evde karantina uygulaması başlatılmıştı. Valilik yeni kararı duyurdu.Abone ol
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 225 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 225 ev karantinaya alındı.