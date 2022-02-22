Fatih Altaylı Nagehan Alçı polemiği sürüyor! Fatih Altaylı bakın neyin sözünü verdi?

HABERTÜRK yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasındaki "Suriyeli" polemiği sürüyor. Fatih Altaylı, "Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor. Çocukları sayesinde eğitimin önemini anladı ve çok doğru şeyler yazıyor. Belki Suriyeli komşuları olursa bu işin de önemini kavrayıp orada da doğru şeyler yazabilir" dedi.

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Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasındaki 'Suriyeli komşu' polemiğinde söz sırası Fatih Altaylı'ya geldi. Altaylı, Nagehan Alçı'nın eğitim yazılarını örnek gösterip, "Kendi başına gelince konuyu anlıyor. Belki Suriyemi komşuları olursa bu işin de önemini anlayıp doğru şeyler yazar" diyerek el artırdı. Polemik nasıl başlamıştı son durum ne, işte ayrıntılar...

25-20 kişilik Suriyeli bir aileyi Alçı'nın apartmanına...

Polemikte ilk fitiyi ateşleyen Fatih Altaylı oldu. Fatih Altaylı "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz" diyerek ilk taşı attı.

Tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek ver

Nagehan Alçı, bu taşa dünkü köşesinden, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” diye cevap verdi.

Fatih Altaylı bugün Nagehan Alçı'ya cevap verdi. "Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor" diyen Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Söz en de ona eğitim desteği vereceğim

Benim bu Suriyelileri hanımefendiye komşu yapmak istememin sebebi ise etkili kalemini bu konulara eğilmesini sağlamak. Çünkü Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor. Çocukları sayesinde eğitimin önemini anladı ve çok doğru şeyler yazıyor.

Belki Suriyeli komşuları olursa bu işin de önemini kavrayıp orada da doğru şeyler yazabilir ve bu meseleyi farazi ve tuhaf bir konu olarak görmekten vazgeçebilir. Söz ben de ona eğitim konusunda destek vereceğim.