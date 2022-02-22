'Şu anda ittifakımızı yapıyoruz' diyen Mustafa Sarıgül açıkladı: Ülkede ilk defa...

Sosyal medya paylaşımlarıyla viral olan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül ittifak, seçim ve TikTok açıklamalarıyla şaşırttı.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyanın, özellikle de Z kuşağının yoğun kullandığı TikTok’un dikkat çeken kullanıcıları arasında. En son ekonomik krizi eleştirdiği 'tüpe vuruş' videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen Sarıgül ile partisinin 1,5 yıllık serüvenini, ittifak konusundaki tutumlarını ve sosyal medya kullanımıyla ilgili Gazete Duvar'a konuştu.



"Biz şu anda ittifakımızı yapıyoruz" diyen Sarıgül "Çoluğuna çocuğuna “beş dakikada ekmek götürürsem daha fazla para kazanırım” diyen, trafik kazalarınla hayatını kaybedebilen kuryelerle ittifak yapıyoruz. Bulgaristan sınır kapısında günlerce bekleyen tır şoförleri var, onlarla konuşup ittifaklarımızı yapıyoruz. Kamyon şoförleri artan mazot fiyatları nedeniyle paramparça, tekerleri durmak üzere onlarla ittifak yapıyoruz. Biz şu anda ittifakımızı geniş halk kitleleriyle yapıyoruz. Daha ittifaklar için çok erken. Köprünün altından çok sular geçer. İttifakları konuşmak iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.





"Ülkede ilk defa açlık var"

Cumhurbaşkanlığı adayı tarifi yapan Sarıgül "Biz partimizi kurarken kuruluş beyannamemizde şunu söyledik. Vakti gelince de bunu söyleyeceğiz. Biz tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı istiyoruz. Bugünkü başkanlık sistemi doğru bir sistem olsa, ülkenin yararına olsa destekleriz. Ama bugün AK Partili bazı insanlarla da özel görüşmeler yaptığınız zaman, bu sistemin doğru olmadığını söylüyorlar. Özellikle biz dışarıdan bakan atanmasına karşıyız. Bakanlarımız teşkilatlardan gelmeli, Türk halkının örfünü, geleneklerini bilmeli. Gecekonduya da kente de gidebilmeli. Karşı olmak için bir şeye karşı olmayız. İnanın ki AK Parti doğru bir iş yapsa biz destekleriz. AK Parti’nin ilk beş hatta ilk on senesi başarılıydı ama son on senesi, son beş senesi maalesef başarısız. Ülkeye büyük bir sıkıntı veriyorlar. Ülkede ilk defa açlık var. Yokluk ve yoksulluk var." dedi.



"Bir korku imparatorluğu yaratıldığı için tüpçü de korkuyor"

TikTok videolarıyla ilgili ise Sarıgül "Bazı şeyleri anlatırken insanlar siyasi gözle, sert anlatılmasını arzu etmiyorlar. Daha mizahi bir şekilde anlatılmasını arzu ediyorlar. Ben bu videoları çekerken çok zorlanıyorum. Hatay’a gittim. Hatay’da tüpçü arıyorum. Hatay’ın merkezinde doğalgaz olduğu için tüpçü yok. Gecekondu mahallelerinde, köylerde var. Bir korku imparatorluğu yaratıldığı için tüpçü de korkuyor. Çocuklara dedim “siz gidin tüpçüyle içeride konuşun.” Dışarıda da tüpler var. Benim işim adamla değil tüple. “Teyzem bunu alamıyor, çorbasını pişiremiyor, yakamıyor” diyerek şöyle bir vurmak gerekiyor. TikTok’un esprisi vurmak gerekiyor. Sesin oraya güçlü gelmesi lazım ki iyi algılanması lazım. Geçen gün ayçiçek yağıyla ilgili bir video çekmek için markete gittik. Markette çalışan çocuk korkuyor, çekiniyor. Onu çekerken bayağı zorlanıyoruz. Çocuğa bir zarar gelmesin diye hangi market olduğunu belli etmemeye çalışıyoruz. Yaşıyorum ben onu, yaşamadan olmaz. Amasya’da geçen gün gidiyorum bir baktım çıra var orada. Hemen döndüm geriye “abi bu ne” dedim. İşte bizi çıra gibi yakıyorlar." dedi.





"Orada bir yanlış yaptık"

TikTok videolarının izlenmeleriyle ilgili tahminlerde bulunduğunu belirten Sarıgül "Tahminlerimiz oluyor. Dün koyduğumuz tüp videosunu “TikTok’ta 500 bin izlenir” dedim. Arkadaşlar, “Yok başkanım 800 bini bulur. Çünkü çok iyi vurdunuz” dediler. Orada bir yanlış yaptık videoyu yan koyduk. Dik koymamız gerekirdi. TikTok’un ruhunda yan koymak yok." sözlerini kullandı.



"Dipten gelen bir dalga, farklı sonuçlar alabiliriz"

Seçim tahminiyle ilgili Sarıgül "Diğer siyasi parti genel başkanları sürekli takipçi kaybederken biz sürekli takipçi kazanıyoruz. Mesela ben TikTok’tan bu ay 58 bin takipçi aldım. Bizim oradaki ortalama beğeni oranımız 1 milyon 900 bine çıktı. Diğer siyasi parti genel başkanlarının birçoğu TikTok açtı ama başarılı olamadı. Çünkü oranın ruhunu kavramak lazım. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalga, farklı sonuçlar alabiliriz. Ben Ankara’ya zaman tüketmeye değil AK Parti’den mührü teslim almaya geldim." şeklinde konuştu.