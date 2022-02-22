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Milletvekili Ahmet Akay'ın TBMM araç kartı Suriyeli'den çıktı! Soyismi şaşırttı: Açıklama geldi

Milletvekili Ahmet Akay'ın TBMM araç kartı Suriyeli'den çıktı! Soyismi şaşırttı: Açıklama geldi

Sadece milletvekillerine verilen trafik bilgilerinde ‘milletvekilinin kullandığı araç' olarak geçen aracı Suriyeli Muhammed Halebi (Sabancı)'nın kullandığı ortaya çıktı. Kartın sahibi AK Partili Ahmet Akay ise olayla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçip "Muhammed Halebi" olan ismini "Muhammed Sabancı" yapan Suriyelinin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullandığı iddia edildi. Sözcü'den Veli Toprak'ın ulaştığı belgeye göre, "Mercedes s400 D 4matic" model araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı bulunuyor. Trafik bilgilerinde ‘milletvekilinin kullandığı araç' olarak geçen aracı Muhammed Halebi (Sabancı) kullanıyor. Şirket yönetiminde Muhammed Sabancı da yer alıyor.


" Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok"
AK Parti milletvekili Ahmet Akay, bu araçta kendi adına düzenlenmiş TBMM kartı olması ve Suriyeli bir kişi tarafından kullanılmasına ilişkin soruya "Ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum" diye yanıt verdi.

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